Орбан заявив, що Україна має стати "буферною державою" між Заходом і Росією після війни

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Україна нібито повинна стати "буферною державою" між Заходом і Росією після завершення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його нещодавнє інтерв’ю Welt am Sonntag.

Що сказав Орбан про Україну?

Угорський прем’єр стверджує, що після розширення НАТО у 1999 році східним кордоном Альянсу стали Польща, Чехія, Угорщина, а згодом цю роль перейняли й Балтія, Болгарія, Румунія та Словаччина.

Україна ж, за його словами, виконувала роль "буфера" між НАТО та Росією, що нібито й підтримувало баланс і мир. Але, на його думку, сьогодні "Росія і НАТО звинувачують одне одного у руйнуванні" цього.

Орбан стверджує, що Росія вбачає у підтримці України з боку Заходу фактичну інтеграцію в НАТО. Натомість Захід, за його словами, вважає, що Росія хоче усунути Україну як буфер і просунутися до кордонів Альянсу.

Тож, як він заявляє, після війни Україна знову має отримати статус "буферної держави", а її кордони мають визначити на міжнародній мирній конференції, а Росія, мовляв, збереже за собою погоджені території.

Що відомо про його візит у Москву?