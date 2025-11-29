29 ноября, 23:17
Орбан заявил, что Украина должна стать "буферным государством" между Западом и Россией после войны
Основні тези
- Виктор Орбан считает, что Украина должна стать "буферным государством" между Западом и Россией после войны.
- По его словам, ее границы должны определить на международной мирной конференции.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина якобы должна стать "буферным государством" между Западом и Россией после завершения войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его недавнее интервью Welt am Sonntag.
