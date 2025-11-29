Укр Рус
Геополитика Европа Орбан заявил, что Украина должна стать "буферным государством" между Западом и Россией после войны
29 ноября, 23:17
Орбан заявил, что Украина должна стать "буферным государством" между Западом и Россией после войны

Маргарита Волошина
  • Виктор Орбан считает, что Украина должна стать "буферным государством" между Западом и Россией после войны.
  • По его словам, ее границы должны определить на международной мирной конференции.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина якобы должна стать "буферным государством" между Западом и Россией после завершения войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его недавнее интервью Welt am Sonntag.

Что сказал Орбан об Украине?

Венгерский премьер утверждает, что после расширения НАТО в 1999 году восточной границей Альянса стали Польша, Чехия, Венгрия, а впоследствии эту роль переняли и Балтия, Болгария, Румыния и Словакия.

Украина же, по его словам, выполняла роль "буфера" между НАТО и Россией, что якобы и поддерживало баланс и мир. Но, по его мнению, сегодня "Россия и НАТО обвиняют друг друга в разрушении" этого.

Орбан утверждает, что Россия видит в поддержке Украины со стороны Запада фактическую интеграцию в НАТО. Зато Запад, по его словам, считает, что Россия хочет устранить Украину как буфер и продвинуться к границам Альянса.

Поэтому, как он заявляет, после войны Украина снова должна получить статус "буферного государства", а ее границы должны определить на международной мирной конференции, а Россия, мол, сохранит за собой согласованные территории.

Что известно о его визите в Москву?

  • Напомним, в пятницу, 28 ноября, Виктор Орбан прилетал в Москву для переговоров с Владимиром Путиным относительно поставок нефти и газа в Венгрию и вопросов по урегулированию российско-украинской войны.

  • Политолог Олег Постернак в эфире 24 Канала обратил внимание, что этот визит не является символическим. Он объяснил, что Орбан хочет обсудить с Путиным идею, которую продвигает в последнее время и которая касается будущих переговоров.