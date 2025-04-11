Віктор Орбан – лише третій за популярністю політик в Угорщині
- Віктор Орбан посів третє місце у рейтингу популярності серед політиків Угорщини, поступившись Петеру Мадяру та Акошу Хадхазі.
- 33% угорців хотіли б бачити Орбана наступним прем'єром, а 37% підтримують Мадяра.
В Угорщині провели опитування, аби визначити, хто є найпопулярнішим серед провідних політиків країни. Чинний прем'єр Віктор Орбан посів лише 3 місце у рейтингу.
Дані дослідження наводить 24.hu. Відповідно до них Орбана обганяє його опозиційний політик Петер Мадяр та незалежний депутат Акош Хадхазі, передає 24 Канал.
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Який рівень прихильності має Орбан серед угорців
Так, Петеру Мадяру віддають перевагу 39% опитаних. Акош Хадхазі отримав 32% підтримки. А Віктор Орбан перебуває лише на третьому місці з 31%.
Також угорців спитали, кого б вони хотіли бачити наступним прем'єром. Нагадаємо, що парламентські вибори у країні відбудуться у квітні 2026 року. 33% респондентів хотіли б бачити на чолі уряду Орбана, а 37% – Мадяра.
До слова, Мадяр очолює партію "Тиса", яку створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні. Менше ніж за рік вона стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині.
Нагадаємо, нещодавно Мадяр заявив, що Україна не має жодних шансів стати членом ЄС "в найближчі кілька десятиліть".