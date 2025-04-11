Дані дослідження наводить 24.hu. Відповідно до них Орбана обганяє його опозиційний політик Петер Мадяр та незалежний депутат Акош Хадхазі, передає 24 Канал.

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Який рівень прихильності має Орбан серед угорців

Так, Петеру Мадяру віддають перевагу 39% опитаних. Акош Хадхазі отримав 32% підтримки. А Віктор Орбан перебуває лише на третьому місці з 31%.

Також угорців спитали, кого б вони хотіли бачити наступним прем'єром. Нагадаємо, що парламентські вибори у країні відбудуться у квітні 2026 року. 33% респондентів хотіли б бачити на чолі уряду Орбана, а 37% – Мадяра.

До слова, Мадяр очолює партію "Тиса", яку створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні. Менше ніж за рік вона стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині.

Нагадаємо, нещодавно Мадяр заявив, що Україна не має жодних шансів стати членом ЄС "в найближчі кілька десятиліть".