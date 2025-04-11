Данные исследования приводит 24.hu. Согласно им Орбана обгоняет его оппозиционный политик Петер Мадьяр и независимый депутат Акош Хадхази, передает 24 Канал.

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Какой уровень приверженности имеет Орбан среди венгров

Так, Петеру Мадьяру отдают предпочтение 39% опрошенных. Акош Хадхази получил 32% поддержки. А Виктор Орбан находится лишь на третьем месте с 31%.

Также венгров спросили, кого бы они хотели видеть следующим премьером. Напомним, что парламентские выборы в стране состоятся в апреле 2026 года. 33% респондентов хотели бы видеть во главе правительства Орбана, а 37% – Мадьяра.

К слову, Мадьяр возглавляет партию "Тиса", которую создал за несколько недель до выборов в Европейский парламент в июне. Меньше чем за год она стремительно нарастила рейтинг и стала крупнейшей оппозиционной в Венгрии.

Напомним, недавно Мадьяр заявил, что Украина не имеет никаких шансов стать членом ЕС "в ближайшие несколько десятилетий".