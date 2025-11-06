Візит буде цікавий, – аналітик припустив, про що Трамп домовлятиметься з Орбаном

У Віктора Орбана запланований візит до Вашингтона. Там він має зустрітись із Дональдом Трампом. Є припущення, що лідер США може вплинути на позицію угорського прем'єра щодо України.

Їхня зустріч має відбутись 7 листопада 2025 року. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що, на його думку, у Трампа та Орбана подібні методи управління країнами. Саме тому президент США може бути доволі прихильним до прем'єра Угорщини.

Чим може завершитися зустріч Трампа та Орбана?

Валерій Клочок зауважив, що ставиться доволі обережно до думки, що Трамп може мати важелі тиску на Орбана.

Однак американський лідер зацікавлений в Угорщині, щоб вона купувала у США газ та нафту. Він може цього добитись.

Питання лише в ціні. Орбан це чудово розуміє. Йому байдуже, хто постачатиме йому нафту і газ. Йому важливо, хто платитиме за це, адже він сам платити не хоче,

– зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Попри це, Угорщині, якщо вона домовиться із США, буде нелегко розірвати контракт із Росією на постачання енергоресурсів, адже договір ще триватиме кілька років.

Клочок також зазначив, що після візиту Орбана до Вашингтону, не виключено, що Трамп поїде до Будапешту для проведення саміту із Володимиром Путіним.

Все задля того, аби підтримати Орбана на виборах, щоб той лобіював інтереси Трампа в Європі, бо там немає політиків, які б просували цінності президента США,

– припустив аналітик.

Тому він додав, що не очікує якихось проривних рішень для України від майбутньої зустрічі Трампа з Орбаном у Вашингтоні.

