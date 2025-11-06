Визит будет интересный, – аналитик предположил, о чем Трамп будет договариваться с Орбаном
- Запланированная встреча Орбана и Трампа состоится 7 ноября 2025 года в Вашингтоне, где Трамп может попытаться повлиять на позицию Орбана по Украине.
- Трамп заинтересован, чтобы Венгрия покупала газ и нефть в США, хотя Венгрии будет нелегко разорвать контракт с Россией на поставку энергоресурсов.
У Виктора Орбана запланирован визит в Вашингтон. Там он должен встретиться с Дональдом Трампом. Есть предположение, что лидер США может повлиять на позицию венгерского премьера по Украине.
Их встреча должна состояться 7 ноября 2025 года. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, у Трампа и Орбана подобные методы управления странами. Именно поэтому президент США может быть довольно благосклонным к премьеру Венгрии.
Чем может завершиться встреча Трампа и Орбана?
Валерий Клочок отметил, что относится довольно осторожно к мысли, что Трамп может иметь рычаги давления на Орбана.
Однако американский лидер заинтересован в Венгрии, чтобы она покупала у США газ и нефть. Он может этого добиться.
Вопрос только в цене. Орбан это прекрасно понимает. Ему безразлично, кто будет поставлять ему нефть и газ. Ему важно, кто будет платить за это, ведь он сам платить не хочет,
– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".
Несмотря на это, Венгрии, если она договорится с США, будет нелегко разорвать контракт с Россией на поставку энергоресурсов, ведь договор еще продлится несколько лет.
Клочок также отметил, что после визита Орбана в Вашингтон, не исключено, что Трамп поедет в Будапешт для проведения саммита с Владимиром Путиным.
Все для того, чтобы поддержать Орбана на выборах, чтобы тот лоббировал интересы Трампа в Европе, потому что там нет политиков, которые бы продвигали ценности президента США,
– предположил аналитик.
Поэтому он добавил, что не ожидает каких-то прорывных решений для Украины от предстоящей встречи Трампа с Орбаном в Вашингтоне.
Что ожидать от встречи Трампа с Орбаном?
Во время визита в США Орбан, вероятно, планирует поговорить с Трампом о санкциях в отношении российской нефти. Причиной стали ограничения американской администрации против российских энергетических компаний.
Венгрия хочет убедить Трампа, что не сможет быстро отказаться от российской нефти. О том Орбан, возможно, попытается предложить президент США сотрудничество в сфере ядерной энергетики.
Орбан и Трамп должны встретиться в Белом доме Украины. Одним из вопросов может стать евроинтеграция Украины, ведь премьер Венгрии пока блокирует это решение. Американский лидер может попытаться убедить его это не делать.