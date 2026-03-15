США обговорюють із союзниками спільне патрулювання Ормузької протоки

США ведуть переговори з союзниками про спільне патрулювання Ормузької протоки. Судноплавство там фактично зупинилися через загрозу ударів Ірану.

Про це повідомляють CNN, New York Times і The Guardian.

Посол США в ООН Майк Волц заявив, що Вашингтон веде переговори з союзниками щодо спільного патрулювання Ормузької протоки. За його словами, США "безумовно, вітатимуть, заохочуватимуть і навіть вимагатимуть їхньої участі, щоб допомогти своїй власній економіці".

У суботу президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі, що "інші країни" будуть надсилати військові кораблі в регіон.

Трамп сказав, що сподівається на допомогу Китаю, Франції, Японії, Південної Кореї, Великої Британії та інших.

CNN звернулися по коментарі до усіх країн, які перерахував Трамп. У жодній з них не змогли підтвердити, що планують військову кооперацію на Близькому Сході.

Міністр транспорту Шон Даффі заявив сьогодні, що США готують підтримуваний урядом страховий план, щоб допомогти кораблям рухатися через Ормузьку протоку.

Financial Times писало, що Іран отримував пропозиції переговорів про безпечний прохід Ормузькою протокою від Франції та Італії.

Ми відкриті для країн, які хочуть поговорити з нами про безпечний прохід своїх суден,

– заявив голова МЗС країни Аббас Арагчі.

Він додав, що Іран вже дозволив низці країн безпечно пройти Ормузькою протокою. За його словами, Іран не перекривав протоку, а зупинка кораблів пов'язана з очевидною небезпекою, яку створює "агресія США".

Що Іран кажу про ситуацію в Ормузькій протоці?