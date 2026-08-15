"Фантастичні ілюзії": в Ірані різко відповіли на погрози Трампа привласнити Ормузьку протоку

Іран заявив, що не має наміру поступатися контролем над Ормузькою протокою після заяв Дональда Трампа про можливість оголосити її територією США. У Тегерані наголосили, що відкриття або закриття стратегічного маршруту залежатиме лише від рішення Ірану.

Про це заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді написав у соціальній мережі X.

Що сказав Іран про заяви Трампа?

У своєму дописі Гарібабаді висміяв саму ідею анексії міжнародної протоки.

Ормузьку протоку не можна захопити ні за допомогою твіту, ні за допомогою авіаносця, ні шляхом видання наказу, ні під час передвиборчої промови. Іран не боїться погроз і не злякається демонстрації сили,

– написав заступник глави зовнішньополітичного відомства.

За його словами, історично та юридично Ормузька протока "належала Ірану, належить Ірану і залишиться іранською". Дипломат також безапеляційно заявив, що стратегічна артерія відкриватиметься і закриватиметься виключно за рішенням Тегерана.

Звертаючись до американського керівництва, він наголосив: "Один раз і назавжди змиріться з реальністю: до цього моменту ви зазнали стратегічних і важких поразок". Гарібабаді закликав США відмовитися від "фантастичних ілюзій", попередивши, що в іншому разі блокада триватиме.

Що заявив Трамп про Ормузьку протоку?

Реакція Тегерана стала відповіддю на резонансний виступ Дональда Трампа, який відбувся у п'ятницю, 14 серпня 2026 року. Під час заходу на підтримку республіканського кандидата в губернатори Брюса Блейкмана в Центрі підготовки та розвідки поліції округу Нассау на Лонг-Айленді американський президент зробив гучну політичну заяву.

Після того, як ми завершимо перемогу над Іраном, який зазнає дуже сильної поразки, дуже скоро я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. Це правда,

– сказав Трамп, назвавши поточну американську блокаду "стіною зі сталі".

Цій промові передував допис Трампа у мережі Truth Social від 12 серпня, де він зазначив щодо протоки: "Я думаю, ми її залишимо собі".

Зазначимо, Ормузька протока – стратегічний водний шлях між Перською та Оманською затоками, який контролюють Іран, Оман і частково ОАЕ. Через неї проходить близько 20% світової нафти та значна частина зрідженого газу, тому будь-яка блокада протоки може спричинити різке зростання світових цін на нафту, газ і пальне.