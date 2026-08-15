Об этом заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади написал в социальной сети X.

Что сказал Иран о заявлениях Трампа?

В своем посте Гарибабади высмеял саму идею аннексии международного пролива.

Ормузский пролив нельзя захватить ни с помощью твита, ни с помощью авианосца, ни путем издания приказа, ни во время предвыборной речи. Иран не боится угроз и не испугается демонстрации силы,

– написал заместитель главы внешнеполитического ведомства.

По его словам, исторически и юридически Ормузский пролив "принадлежал Ирану, принадлежит Ирану и останется иранским". Дипломат также безапелляционно заявил, что стратегическая артерия будет открываться и закрываться исключительно по решению Тегерана.

Обращаясь к американскому руководству, он подчеркнул: "Один раз и навсегда смиритесь с реальностью: к настоящему моменту вы потерпели стратегические и тяжелые поражения". Гарибабади призвал США отказаться от "фантастических иллюзий", предупредил, что в противном случае блокада будет продолжаться.

Что заявил Трамп об Ормузском проливе?

Реакция Тегерана стала ответом на резонансное выступление Дональда Трампа, состоявшееся в пятницу, 14 августа 2026 года. Во время мероприятия в поддержку республиканского кандидата в губернаторы Брюса Блейкмана в Центре подготовки и разведки полиции округа Нассау на Лонг-Айленде американский президент сделал громкое политическое заявление.

"После того как мы одержим победу над Ираном, который потерпит сокрушительное поражение, я очень скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Это правда,

– сказал Трамп, назвав текущую американскую блокаду "стальной стеной".

Этой речи предшествовал пост Трампа в сети Truth Social от 12 августа, где он отметил, что они останутся у них самих.

Отметим, что Ормузский пролив – стратегический водный путь между Персидским и Оманским заливами, который контролируют Иран, Оман и частично ОАЭ. Через него проходит около 20% мировой нефти и значительная часть сжиженного газа, поэтому любая блокада пролива может привести к резкому росту мировых цен на нефть, газ и топливо.