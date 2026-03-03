На засіданні Радбезу ООН говорили про дітей з України: без коментарів Росії не минулося

Перша леді США Меланія Трамп 2 березня головувала на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. Це був перший подібний випадок в історії Штатів, коли дружина президента представляє країну в ООН.

На засіданні низка держав говорила про Україну та війну, передає Укрінформ.

Дивіться також Небензя в ООН назвав себе українцем: дипломат пояснив мету спекулятивної заяви

Про що говорили на засіданні Радбезу ООН?

Представники низки країн говорили про руйнівні наслідки вторгнення Росії в Україну для дітей та освіти. Зокрема, на цьому наголосили дипломатичні місії Франції, Данії, Великої Британії і Латвії.

Так, постпред Жером Боннафон зазначив, що Франція підтримує ініціативи щодо повернення українських дітей, яких росіяни примусово вивезли на російську територію.

В Україні масові та повторювані російські атаки дронами вбивають, калічать та суттєво впливають на повсякденне життя дітей: у школах щодня перериваються заняття через повітряні тривоги, а вдома діти частину ночей і вечорів проводять у холодних та сирих укриттях через російські атаки,

– сказав Боннафон.

Про викрадення та нескінченні атаки, на школи у тому числі, говорила й постпред Данії Крістіна Маркус Лассен. Вона наголосила на важливості надання безпечного доступу до навчання та використання цифрових технологій для навчання дітей, якщо вони не мають можливості відвідувати навчальні заклади через бойові дії.

В Україні 4,6 мільйона дітей стикаються з перешкодами для навчання через незаконне і непровоковане повномасштабне вторгнення Росії,

– також зазначив виконувач обов'язків постійного представника Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі.

Латвійська представниця Саніта Павлюта-Десландес говорила про те, як українські діти "проводять роки у підвалах через бомбардування, а класи перенесені під землю в темряву та холод".

Вона наголосила на важливості цифрових технологій, "коли традиційні системи порушені" і нагадала про ініціативу Олени Зеленської, у межах якої латвійські фонди та приватні компанії допомогли чернігівським школярам із ноутбуками.

Але не минулося засідання без коментарів Росії. Постпред країни-терористки Василь Небензя скаржився, що дітям з Бєлгородської області, яку атакує Україна, теж складно вчитися.

А ще він запевняв, що Росія нібито не викрадала й переміщала українських дітей з окупованих територій. А йдеться, до слова, про десятки тисяч неповнолітніх.

Що відомо про викрадення Росією дітей?