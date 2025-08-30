Високопоставлені чиновники Білого дому звинувачують європейців у подвійній грі. Мовляв, вони публічно підтримують мирні зусилля президента Трампа щодо України, водночас таємно намагаючись їм завадити.

В оточенні президента США підозрюють деяких європейських лідерів у спробах зруйнувати прогрес, нібито досягнутий після саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці 15 серпня, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

Чому у Білому домі звинувачують Європу у зриві мирних переговорів щодо України?

Минуло два тижні з дня проведення саміту на Алясці, а досі не видно суттєвого прогресу в припиненні війни. Роздратовані помічники Трампа вважають, що провина лежить на європейських союзниках, а не на президенті США чи навіть на самому очільнику Кремля.

Чиновники Білого дому звинувачують європейських лідерів у тому, що ті підштовхують Зеленського "тягнути час" у надії на "кращу угоду" та вимагати від Росії нереалістичних територіальних поступок.

Європейці не можуть одночасно затягувати цю війну й висувати нереальні очікування, сподіваючись, що Америка буде оплачувати рахунок,

– сказав високопоставлений посадовець Білого дому в коментарі Axios.

Американські чиновники вважають, що британські та французькі представники налаштовані конструктивніше. Але скаржаться, що інші великі європейські країни хочуть, аби США несли основні витрати війни, не роблячи власного внеску.

Також видання зазначає, що Дональд Трамп серйозно розмірковує над тим, аби тимчасово вийти з мирних переговорів, допоки одна зі сторін не проявить більшу гнучкість.

Якого "прогресу" у мирних переговорах досягнуто після саміту на Алясці?