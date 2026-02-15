"Некропропаганда": у Росії відреагували на заяву 5 країн щодо отруєння Навального

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на заяву п’яти європейських держав щодо ймовірного отруєння російського опозиціонера Олексія Навального епібатидином у колонії. Вона назвала це "інформаційним вкиданням".

Про це вона заявила у коментарі РБК. Також із заявою виступило посольство Росії у Великій Британії.

Як у Росії коментують звинувачення в отруєнні Навального?

За словами Захарової, на Заході нібито порушують тему Навального тоді, коли виникає потреба відвернути увагу від інших питань. Зокрема, вона згадала розслідування щодо підриву "Північних потоків" і заявила, що замість надання результатів розслідувань західні країни знову повертаються до теми Навального і Скрипалів.

Вона також зазначила, що російська сторона не отримувала офіційних даних лабораторних аналізів чи формул речовин, які б підтверджували озвучені твердження.

Будуть результати аналізів, будуть формули речовин – буде і коментар. Без цього всі розмови і заяви – це інформаційне вкидання з метою відволікання уваги від нагальних проблем Заходу,

– заявила Захарова.

У посольстві Росії у Британії заявили, що не довіряють твердженням п’яти країн, і різко розкритикували саму заяву.

"До недоумкуватості західних вигадників ми вже звикли, ким треба бути, щоб повірити в цю маячню про жабу? Однак справжній острах викликає обраний західними політиками метод роботи – некропропаганда. Це не пошук справедливості, а знущання з мертвих", – заявили у посольстві.

Які подробиці отруєння Навального стали відомі?