Пакистан перекидає війська до кордону: армія Індії заявила про ескалацію

10 травня Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції проти Індії. Це сталося після такого як Нью-Делі атакував ракетами авіабази країни-суперниці.

Так, Ісламабад завдав ударів по індійському аеродрому Патанкот і військово-повітряній базі Удхампур. Також прем'єр Пакистану скликав термінове засідання органу, який відповідає за ядерний арсенал країни, передає 24 Канал.

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Що відомо

Вранці армія Індії заявила, що Пакистан перекидає війська до кордону, що "свідчить про наступальні наміри з метою подальшої ескалації".

Також, за твердженням індійської сторони, противник із застосуванням безпілотників, далекобійної зброї, баражуючих боєприпасів і винищувачів атакував цивільні об'єкти в Індії.

Тим часом міністр закордонних справ Пакистану заявив про те, що повідомив держсекретарю США Рубіо про те, що "тепер м'яч на боці Індії щодо деескалації".

До слова, Марко Рубіо провів переговори з головнокомандувачем армії Пакистану та закликав обидві сторони протистояння до деескалації конфлікту. Також американський чиновник запропонував допомогу США у започаткуванні конструктивного діалогу між країнами.

Нагадаємо, що 6 травня Індія розпочала військову операцію проти Пакистану в Кашмірі, що призвело до ескалації збройного конфлікту між двома ядерними державами.

Жорстока сутичка між Індією та Пакистаном розпочалася після того, як 22 квітня в індійському Кашмірі, поблизу міста Пахалгам, стався жорстокий теракт, в якому загинуло 26 людей, переважно туристи. 25 вбитих були громадянами Індії, ще один – громадянин Непалу.

Відповідальність за напад взяв на себе "Фронт Спротиву" – терористичне партизанське угруповання, створене 2019 року, яке активно діє на територіях Джамму та Кашміру. Основною метою "Фронту Спротиву" є боротьба за відокремлення територій Кашміру від Індії. Нью-Делі звинуватило Ісламабад у підтримці бойовиків та спробі розв'язати чергове збройне повстання у розпал туристичного сезон