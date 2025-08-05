"Жодних доказів": Пакистан заперечує, що його громадяни беруть участь у війні проти України
- Пакистан відповів щодо участі своїх громадян у війні.
- МЗС країни заперечує, що їх громадяни беруть участь у війні на боці Росії проти України.
МЗС Пакистану спростувало заяву щодо участі своїх громадян у війні Росії проти України на боці країни-агресорки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву пресслужби МЗС країни.
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Що кажуть в Пакистані?
Ісламабад спростував заяви про участь пакистанців у бойових діях на боці Росії.
В МЗС вказують, що уряд Пакистану заявив, що "рішуче відкидає безпідставні та необґрунтовані звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні проти України.
"На сьогоднішній день українська влада офіційно не зверталася до Пакистану, а також не було надано жодних перевірених доказів на підтвердження таких тверджень", – йдеться в заяві.
В МЗС країни підкреслили, що мають намір звернутися до української влади за офіційними роз'ясненнями щодо цієї справи.
Там додали, що Пакистан заявив про "відданість" мирному врегулюванню війни в Україні шляхом діалогу та дипломатії відповідно до принципів Статуту ООН.
Нагадаємо, що 4 серпня Володимир Зеленський після поїздки на Вовчанський напрямок заявив, що українські військові фіксують участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки.