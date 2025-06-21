"Справжній миротворець": Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру
- Пакистан номінував Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року за його роль у деескалації конфлікту з Індією.
- Трамп скептично висловився про можливість отримання премії, зазначивши, що його зусилля не будуть визнані, незалежно від результатів.
Пакистан рекомендував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року. Уряд країни високо оцінив роль американського лідера в деескалації конфлікту з Індією.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис уряду Пакистану в X.
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Що відомо про висування Трампа на Нобелівську премію миру
Уряд Пакистану офіційно номінував Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року.
У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршується,
– йдеться у повідомленні.
У публікації зазначається, що дії Трампа стали "свідченням його ролі справжнього миротворця". Уряд Пакистану також наголосив на "ключовому лідерстві" у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашміру.
Пакистан висловив сподівання, що щирі зусилля Трампа й надалі сприятимуть стабільності як у регіоні, так і в усьому світі, особливо в контексті триваючої кризи на Близькому Сході, включаючи гуманітарну трагедію, що розгортається в Газі, і загострення ескалації за участю Ірану.
Як Трамп відреагував на рішення уряду Пакистану
Невдовзі після заяви уряду Пакистану Трамп опублікував допис, у якому зазначив, що "не отримає Нобелівську премію миру, що б не робив".
Серед прикладів він навів припинення війни між Індією та Пакистаном, Сербією та Косовом та збереження миру між Єгиптом і Ефіопією. Крім того, він згадав і про війну Росії проти України.
"Ні, я не отримаю Нобелівську премію миру, що б я не робив, включаючи Росію/Україну та Ізраїль/Іран, якими б не були результати, але люди знають, і це все, що для мене має значення!", – написав Трамп.
Нагадаємо, раніше у коментарі журналістам Трамп заявив, що заслуговує на щонайменше 4 Нобелівські премії миру. Однак, на його думку, він не отримає нагороду, оскільки її отримують виключно ліберали.