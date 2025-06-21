"Справжній миротворець": Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Пакистан рекомендував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року. Уряд країни високо оцінив роль американського лідера в деескалації конфлікту з Індією.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис уряду Пакистану в X.

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Що відомо про висування Трампа на Нобелівську премію миру

Уряд Пакистану офіційно номінував Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року.

У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршується,

– йдеться у повідомленні.

У публікації зазначається, що дії Трампа стали "свідченням його ролі справжнього миротворця". Уряд Пакистану також наголосив на "ключовому лідерстві" у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашміру.

Пакистан висловив сподівання, що щирі зусилля Трампа й надалі сприятимуть стабільності як у регіоні, так і в усьому світі, особливо в контексті триваючої кризи на Близькому Сході, включаючи гуманітарну трагедію, що розгортається в Газі, і загострення ескалації за участю Ірану.

Як Трамп відреагував на рішення уряду Пакистану

Невдовзі після заяви уряду Пакистану Трамп опублікував допис, у якому зазначив, що "не отримає Нобелівську премію миру, що б не робив".

Серед прикладів він навів припинення війни між Індією та Пакистаном, Сербією та Косовом та збереження миру між Єгиптом і Ефіопією. Крім того, він згадав і про війну Росії проти України.

"Ні, я не отримаю Нобелівську премію миру, що б я не робив, включаючи Росію/Україну та Ізраїль/Іран, якими б не були результати, але люди знають, і це все, що для мене має значення!", – написав Трамп.

Нагадаємо, раніше у коментарі журналістам Трамп заявив, що заслуговує на щонайменше 4 Нобелівські премії миру. Однак, на його думку, він не отримає нагороду, оскільки її отримують виключно ліберали.