Попри війну: Папа Римський хоче "перезапустити" діалог з РПЦ, – ЗМІ

Після напруги, яка виникла через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Папа Римський Лев XIV планує "перезапустити" діалог із Російською православною церквою.

Про це у понеділок, 21 липня, повідомляє ANSA з посиланням на джерела, передає 24 Канал. За попередньою інформацією, необхідна для цього зустріч відбудеться вже наприкінці тижня.

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Як Папа Римський хоче налагодити контакт з РПЦ?

Джерела повідомили виданню, що понтифік планує провести аудієнцію з митрополитом Волоколамським Антонієм. Відомо, що він очолює Відділ зовнішньоцерковних зв'язків Московського патріархату РПЦ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, це буде перша зустріч Папи Римського Лева XIV з Антонієм, який представляв патріарха Російської православної церкви Кирила на похоронах Папи Римського Франциска.

Нагадаємо, ще 9 липня Папа Римський прийняв на аудієнції президента Володимира Зеленського. Їхня зустріч відбулася в Кастель-Гандольфо – літній резиденції понтифіка, що розташована на південний схід від Риму.