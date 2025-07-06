Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

До теми Папа Лев XIV назвав головну технологічну загрозу для людства

Що сказав Лев XIV прочанам з України

Папа Римський закликав вірян молитися за мир, щоб Господь надихнув уми правителів віддавати перевагу діалогові замість насильства.

Дорогі, мир є прагненням усіх народів і болісним благанням тих, кого катує війна. Просімо Господа, щоб він торкнувся сердець і надихнув розуми правителів, щоб вони замінили насильство зброї шуканням діалогу,

– сказав Лев XIV.

На початку своєї промови Папа Римський привітав прочан, звернувшись до них зі словами:

"Сердечно вітаю вас усіх, вірних Риму та паломників з Італії та різних країн. У велику спеку цього періоду ваша подорож до Святих Дверей є ще більш сміливою та гідною подиву!"

Згодом він окремо звернувся до кількох груп паломників, зокрема й до греко-католиків з України – їхня присутність була зустрінута гучними оплесками.

Окрім цього, Папа висловив співчуття родинам загиблих під час повені в Техасі.