Фіцо каже, що поїде в Москву на зустріч з Путіним, але пропустить парад до 9 травня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня та проведе коротку зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Однак словацький лідер не братиме участі у військовому параді до Дня Перемоги.

Про це Роберт Фіцо повідомив журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти, передає SME.

Чому Фіцо вирішив не йти на парад до 9 травня у Москві?

У Кремлі заявляли, що словацький прем'єр буде серед іноземних гостей військового параду в Москві на 9 травня. Водночас сам Роберт Фіцо це заперечив і уточнив, що його візит до російської столиці на День Перемоги матиме обмежений формат.

Я покладу квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії, щоб від імені словачок і словаків подякувати за визволення (Словаччини від нацистських військ у Другій світовій війні – 24 Канал), і у мене запланована коротка зустріч із президентом Путіним. Це все. Я не йду на жодний військовий парад,

– заявив глава уряду Словаччини.

Фіцо також захистив своє рішення їхати до Росії, яке раніше розкритикували в Єврокомісії.

"Я не дозволю себе загнати в таку ситуацію, щоб у мене виникли якісь докори сумління", – сказав він.

До речі, політолог Артем Бронжуков зауважив в етері 24 Каналу, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, хоча й має прихильність до російського впливу, не готовий узяти на себе роль головного провідника інтересів Кремля в Європі. На думку експерта, якщо Фіцо намагатиметься посилити свою роль як ключового союзника Москви, на нього чинитиметься серйозний тиск з боку ЄС.

