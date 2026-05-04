Фіцо каже, що поїде в Москву на зустріч з Путіним, але пропустить парад до 9 травня
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня для короткої зустрічі з Володимиром Путіним.
- Фіцо не братиме участі у військовому параді до Дня Перемоги, але покладе квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня та проведе коротку зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Однак словацький лідер не братиме участі у військовому параді до Дня Перемоги.
Про це Роберт Фіцо повідомив журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти, передає SME.
Чому Фіцо вирішив не йти на парад до 9 травня у Москві?
У Кремлі заявляли, що словацький прем'єр буде серед іноземних гостей військового параду в Москві на 9 травня. Водночас сам Роберт Фіцо це заперечив і уточнив, що його візит до російської столиці на День Перемоги матиме обмежений формат.
Я покладу квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії, щоб від імені словачок і словаків подякувати за визволення (Словаччини від нацистських військ у Другій світовій війні – 24 Канал), і у мене запланована коротка зустріч із президентом Путіним. Це все. Я не йду на жодний військовий парад,
– заявив глава уряду Словаччини.
Фіцо також захистив своє рішення їхати до Росії, яке раніше розкритикували в Єврокомісії.
"Я не дозволю себе загнати в таку ситуацію, щоб у мене виникли якісь докори сумління", – сказав він.
До речі, політолог Артем Бронжуков зауважив в етері 24 Каналу, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, хоча й має прихильність до російського впливу, не готовий узяти на себе роль головного провідника інтересів Кремля в Європі. На думку експерта, якщо Фіцо намагатиметься посилити свою роль як ключового союзника Москви, на нього чинитиметься серйозний тиск з боку ЄС.
Як Фіцо прагне дістатися до Москви на 9 травня?
Роберт Фіцо був єдиним європейським лідером, який хотів принципово летіти у Москву на 9 травня на сакральний для росіян парад до Дня Перемоги. Однак для словацького прем'єра навіть планування маршруту до російської столиці вже має складнощі.
Країни Балтії відмовилися пропускати літак Фіцо через свій повітряний простір до Москви. Після цього прем'єр-міністр Словаччини надіслав запит на проліт до Польщі – у Варшаві аналізують відповідний запит.
Зрештою стало відомо, що Чехія дозволила літаку прем'єра Словаччини Роберта Фіцо проліт до Росії. Окрім Фіцо, у Москві 9 травня будуть лідери ще трьох країн – Білорусі, Казахстану та Киргизстану.