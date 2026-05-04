Геополітика Європа Фіцо каже, що поїде в Москву на зустріч з Путіним, але пропустить парад до 9 травня
4 травня, 20:01
3

Фіцо каже, що поїде в Москву на зустріч з Путіним, але пропустить парад до 9 травня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня для короткої зустрічі з Володимиром Путіним.
  • Фіцо не братиме участі у військовому параді до Дня Перемоги, але покладе квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня та проведе коротку зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Однак словацький лідер не братиме участі у військовому параді до Дня Перемоги.

Про це Роберт Фіцо повідомив журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти, передає SME

Цікаво Це сакрально, – генерал армії розкрив найбільший страх Путіна перед 9 травня 

Чому Фіцо вирішив не йти на парад до 9 травня у Москві?

У Кремлі заявляли, що словацький прем'єр буде серед іноземних гостей військового параду в Москві на 9 травня. Водночас сам Роберт Фіцо це заперечив і уточнив, що його візит до російської столиці на День Перемоги матиме обмежений формат. 

Я покладу квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії, щоб від імені словачок і словаків подякувати за визволення (Словаччини від нацистських військ у Другій світовій війні – 24 Канал), і у мене запланована коротка зустріч із президентом Путіним. Це все. Я не йду на жодний військовий парад, 
– заявив глава уряду Словаччини. 

Фіцо також захистив своє рішення їхати до Росії, яке раніше розкритикували в Єврокомісії. 

"Я не дозволю себе загнати в таку ситуацію, щоб у мене виникли якісь докори сумління", – сказав він.

До речі, політолог Артем Бронжуков зауважив в етері 24 Каналу, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, хоча й має прихильність до російського впливу, не готовий узяти на себе роль головного провідника інтересів Кремля в Європі. На думку експерта, якщо Фіцо намагатиметься посилити свою роль як ключового союзника Москви, на нього чинитиметься серйозний тиск з боку ЄС.

Як Фіцо прагне дістатися до Москви на 9 травня?

  • Роберт Фіцо був єдиним європейським лідером, який хотів принципово летіти у Москву на 9 травня на сакральний для росіян парад до Дня Перемоги. Однак для словацького прем'єра навіть планування маршруту до російської столиці вже має складнощі. 

  • Країни Балтії відмовилися пропускати літак Фіцо через свій повітряний простір до Москви. Після цього прем'єр-міністр Словаччини надіслав запит на проліт до Польщі – у Варшаві аналізують відповідний запит.

  • Зрештою стало відомо, що Чехія дозволила літаку прем'єра Словаччини Роберта Фіцо проліт до Росії. Окрім Фіцо, у Москві 9 травня будуть лідери ще трьох країн – Білорусі, Казахстану та Киргизстану.

Пов'язані теми:

9 травня Москва Словаччина
Роберт Фіцо