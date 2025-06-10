У МЗС Ізраїлю спростували інформацію про передачу систем Patriot Україні
- МЗС Ізраїлю спростувало заяву про передачу систем Patriot Україні, зазначивши, що це неправда.
- Росія звернулася до Ізраїлю з вимогою надати роз’яснення щодо заяви про системи Patriot.
Міхаель Бродський заявив, що Україна отримала системи Patriot від Ізраїлю. На це відповіли в МЗС Єрусалима, спростувавши інформацію.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар відомства на запит видання Ynet.
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Чи отримували українці Patriot від Єрусалима
У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю відповіли на заяву України про те, що Київ отримав системи Patriot від Єрусалима.
Це неправда. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot,
– відповіли у відомстві.
У виданні додали, що Росія звернулася до Ізраїлю з вимогою надати роз’яснення щодо заяви Бродського про системи Patriot.
Раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявляв, що попри поширену думку про відсутність надання зброї з боку Єрусалима Києву країна надавала військову допомогу, зокрема системи Patriot.
"Системи Patriot, які ми колись отримали від США, тепер в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", – заявив він.