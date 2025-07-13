Глави МЗС Росії та Китаю обговорили відносини зі США та війну в Україні

Міністри закордонних справ Росії та Китаю провели зустріч у Пекіні, де обговорили відносини зі США та перспективи завершення війни в Україні. Також дипломати домовилися посилити координацію своїх дій на міжнародній арені.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. У неділю, 13 липня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся в Пекіні з головою МЗС Китаю Ван Ї.

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Росія і Китай посилять координацію на тлі війни в Україні

Дипломати обговорили відносини зі Сполученими Штатами та перспективи завершення війни в Україні.

Лавров і Ван Ї наголосили на важливості тісної координації між Москвою та Пекіном на міжнародній арені – зокрема в рамках ООН, Радбезу, ШОС, БРІКС, G20 та АТЕС.

У китайському МЗС додали, що постійні контакти мають сприяти розвитку обох країн і допомогти спільно реагувати на виклики в умовах нестабільного світу. Також сторони обмінялися думками щодо ситуації на Корейському півострові та ядерної програми Ірану.

Очікується, що Лавров візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн ШОС, яка відбудеться в Китаї.