Трамп звільнив генпрокурорку США, а Гегсет – начальника штабу армії: це ще не кінець, – ЗМІ
- Президент США Дональд Трамп звільнив генеральну прокурорку Пем Бонді через незадоволення її роботою та призначив на її місце Тодда Бланша.
- Глава Пентагону Піт Гегсет попросив начальника штабу армії США генерала Ренді Джорджа та інших військових лідерів залишити свої посади.
У четвер, 2 квітня, президент США Дональд Трамп звільнив генеральну прокурорку Пем Бонді на тлі зростаючого невдоволення її роботою. Разом з тим глава Пентагону Піт Гегсет попросив піти у відставку начальника штабу армії США генерала Ренді Джорджа.
Про це повідомляють Reuters та Axios.
Що відомо про серію звільнень у США?
За даними джерел, Трамп вважав, що Бонді недостатньо швидко просувається у притягненні до кримінальної відповідальності його критиків і опонентів.
Окрім того, президент США був розчарований через оприлюднення матеріалів у справі покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.
У своєму дописі в Truth Social Трамп повідомив, що Бонді переходить на роботу в приватний сектор.
Пем Бонді – справжня американська патріотка та вірна подруга, яка віддано служила моїм генеральним прокурором протягом минулого року. Ми любимо Пем, і вона перейде на дуже потрібну та важливу нову посаду в приватному секторі,
– написав він.
Тимчасово Міністерство юстиції очолить заступник генпрокурора Тодд Бланш – колишній особистий адвокат Трампа.
Цікаво! Днями видання Politico повідомило, що Трамп також висловив розчарування міністром торгівлі Говардом Лутніком та міністеркою праці Лорі Чавес-ДеРемер і розглядає можливість внесення додаткових змін до свого Кабінету міністрів.
Також нещодавно стало відомо, що міністр оборони Піт Гегсет попросив начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа та двох інших військових лідерів залишити свої посади.
Джорджа призначив на цю посаду тодішній президент Джо Байден у 2023 році, зазвичай термін триває чотири роки. Однак, за словами джерел, Гегсет попросив його негайно піти у відставку, попри продовження війни в Ірані.
Повідомляється, що у відставку також відправили голову Командування з трансформації та підготовки армії США генерала Девіда Ходне та начальника Корпусу армійських капеланів генерал-майора Вільяма Гріна-молодшого.
Скільки ще триватиме війна в Ірані?
Нещодавно Дональд Трамп запевнив, що його країна може завершити військову операцію в Ірані за 2 – 3 тижні. Він розглядає сценарій завершення війни як за умови укладання мирної угоди, так і за її відсутності, але вимагаючи від Тегерану припинення його ядерної програми.
Трамп також стверджував, що Іран просить США припинити вогонь. За його словами, Вашингтон готовий розглянути це питання лише за певної умови.
Тим часом політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський в етері 24 Каналу висловив думку, що США цілком задовольняє ситуація, коли іранське питання до кінця не розв'язане, як, наприклад, цього прагне Ізраїль.