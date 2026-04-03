Трамп звільнив генпрокурорку США, а Гегсет – начальника штабу армії: це ще не кінець, – ЗМІ

У четвер, 2 квітня, президент США Дональд Трамп звільнив генеральну прокурорку Пем Бонді на тлі зростаючого невдоволення її роботою. Разом з тим глава Пентагону Піт Гегсет попросив піти у відставку начальника штабу армії США генерала Ренді Джорджа.

Про це повідомляють Reuters та Axios.

Читайте також Трамп догрався, – дипломат сказав, яка катастрофа може чекати на президента США

Що відомо про серію звільнень у США?

За даними джерел, Трамп вважав, що Бонді недостатньо швидко просувається у притягненні до кримінальної відповідальності його критиків і опонентів.

Окрім того, президент США був розчарований через оприлюднення матеріалів у справі покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

У своєму дописі в Truth Social Трамп повідомив, що Бонді переходить на роботу в приватний сектор.

Пем Бонді – справжня американська патріотка та вірна подруга, яка віддано служила моїм генеральним прокурором протягом минулого року. Ми любимо Пем, і вона перейде на дуже потрібну та важливу нову посаду в приватному секторі,

– написав він.

Тимчасово Міністерство юстиції очолить заступник генпрокурора Тодд Бланш – колишній особистий адвокат Трампа.

Цікаво! Днями видання Politico повідомило, що Трамп також висловив розчарування міністром торгівлі Говардом Лутніком та міністеркою праці Лорі Чавес-ДеРемер і розглядає можливість внесення додаткових змін до свого Кабінету міністрів.

Також нещодавно стало відомо, що міністр оборони Піт Гегсет попросив начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа та двох інших військових лідерів залишити свої посади.

Джорджа призначив на цю посаду тодішній президент Джо Байден у 2023 році, зазвичай термін триває чотири роки. Однак, за словами джерел, Гегсет попросив його негайно піти у відставку, попри продовження війни в Ірані.

Повідомляється, що у відставку також відправили голову Командування з трансформації та підготовки армії США генерала Девіда Ходне та начальника Корпусу армійських капеланів генерал-майора Вільяма Гріна-молодшого.

Скільки ще триватиме війна в Ірані?