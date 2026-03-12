Не сподобалися фото Гегсета: Пентагон обмежив доступ до брифінгів для прес-фотографів

Міністерство оборони США обмежило доступ прес-фотографів до брифінгів щодо війни між США, Ізраїлем та Іраном. Це сталося після публікації знімків міністра оборони Піта Гегсета, які його команда вважала невдалими

Про це повідомляє The Washington Post.

Які обмеження ввели для прес-фотографів?

Йдеться про брифінг, який відбувся 2 березня – через кілька днів після спільного удару США та Ізраїлю по Ірану, під час якого 28 лютого загинув верховний лідер країни аятолла Алі Хаменеї. Це також був перший виступ Гегсета у брифінг-залі Пентагону з 26 червня.

На захід були акредитовані фотографи провідних міжнародних агентств, зокрема Associated Press, Reuters та Getty Images. Вони зробили знімки Гегсета та голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна, які згодом були опубліковані та поширені багатьма медіа по всьому світу.

Після цього співробітники міністра оборони висловили невдоволення тим, як він виглядав на фотографіях. За словами джерел, у результаті було ухвалено рішення не допускати фотографів до двох наступних брифінгів у Пентагоні, які відбулися 4 і 10 березня.

Речниця Пентагону Кінгслі Вілсон у коментарі заявила, що відомство обмежує кількість представників медіа через брак місця у брифінг-залі. За її словами, для кожного інформаційного агентства зазвичай допускається лише один представник, за винятком пулу журналістів. Вона також додала, що фотографії з брифінгів оперативно публікуються у відкритому доступі для медіа та громадськості.

У Білому домі відмовилися коментувати рішення міністра оборони. Заступниця прессекретаря адміністрації президента Анна Келлі не надала відповіді щодо причин обмеження доступу журналістів.

Яка саме фотографія викликала невдоволення команди міністра, наразі невідомо. За словами джерел, коли фотографи з’явилися на наступний брифінг, їх просто не допустили до заходу.

Відтоді знімати брифінги дозволено лише штатним фотографам Міністерства оборони.

Національна асоціація прес-фотографів (NPPA) різко розкритикувала таке рішення. Організація закликала Пентагон відновити доступ журналістів і заявила, що подібні дії викликають серйозні побоювання щодо дотримання Першої поправки до Конституції США.

Президент NPPA Алекс Гарсія наголосив, що недопуск фотографів через небажані для чиновників зображення є серйозною проблемою.

За його словами, вільна преса не може нормально функціонувати, якщо уряд намагається контролювати, які саме зображення державних посадовців можуть бути оприлюднені.

