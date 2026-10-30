"Не дражніть росіян": Пентагон закликав країни Балтії пом'якшити заяви про Росію, – ЗМІ

Упродовж останніх тижнів Пентагон закликає кілька країн НАТО пом'якшити риторику щодо Росії. У США вважають, що різкі заяви підривають безпеку Європи.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Про що Пентагон попередив країни Балтії?

Серед країн, які отримали рекомендації від Пентагону, – Литва, Латвія та Естонія. Повідомлення передавали під час двосторонніх зустрічей.

Водночас невідомо, чи звертався Пентагон із подібними закликами до інших європейських урядів.

США непокоять заяви європейських лідерів про те, що Росія опинилася в скрутному становищі й через невдачі на фронті вдається до дедалі відчайдушніших дій.

Одним із представників США, які передавали такі сигнали європейцям, був керівник політичного управління Пентагону Елбрідж Колбі. Він також бере участь у перегляді чисельності американських військ у Європі.

Під час нещодавньої розмови з представником балтійської країни Колбі наголосив: "Європі не варто дражнити Росію".

Як приклад невдалої риторики він навів публічні заяви про те, що Росія загнана в кут, наче щур.

Зверніть увагу! Ймовірно, йдеться про висловлювання прем'єр-міністра Естонії Крістен Міхал. Наприкінці вересня політик назвав Володимира Путіна "щуром, загнаним у кут". Він припустив, що російський лідер вдається до диверсій у Європі, оскільки Росія дедалі більше загрузла у війні проти України.

Один з європейських чиновників описав позицію Пентагону так: США допомагають Європі, але закликають її не привертати зайвої уваги гучними заявами.

Під час окремої зустрічі американські посадовці закликали естонську делегацію бути стриманішою у своїх публічних комунікаціях. Водночас невідомо, чи йшлося про конкретні висловлювання.

Інший європейський чиновник назвав рекомендації від американців дивними.

За його словами, розвідки балтійських країн останніми місяцями й без того оцінювали як невисоку ймовірність того, що Росія перевірятиме на міцність механізм колективної оборони НАТО.

Водночас розвідки інших країн Альянсу публічно попереджали, що найближчим часом Росія може суттєво посилити диверсійну кампанію в Європі.

Напередодні Володимир Путін заявив, що Росія готова до війни проти країн Європи та попередив про можливе зіткнення в районі Балтійського моря.

Тим часом найбільші оборонні держави Європи підготували спільну заяву, де збираються оголосити Москву найгострішою довгостроковою загрозою для безпеки континенту.

Зауважимо, що застороги США до країн Балтії пролунали на тлі зусиль адміністрації Трампа переконати Росію шляхом поступок закінчити війну.

Окрім того, поради європейцям прозвучали на тлі перегляду військової присутності США в Європі. Цей процес може призвести до суттєвого скорочення американського військового контингенту на континенті.