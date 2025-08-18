18 серпня відбудеться зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Перед тим, як завітати до Білого дому президент України переговорив із спецпредставником американського лідера – Кітом Келлогом.

Як повідомляють джерела 24 Каналу в Офісі президента, спецпредставник Трампа з питань України зайшов до готелю у Вашингтоні, де зупинився Володимир Зеленський.

Що відомо про зустріч Зеленського і Келлога?

Відбулося це приблизно за 15 – 20 хвилин до 9-ї ранку за місцевим часом. Відомо, що зустріч політиків проходить у готелі Hay-Adams поблизу резиденції Білого дому.

В Офісі президента назвали зустріч "хорошою".

Келлог навідав Зеленського / Фото Офіс президента

Зверніть увагу! Кіт Келлог сприймається росіянами як той, хто симпатизує Україні. Саме через це у Кремлі не захотіли його бачити у складі американської делегації на Алясці під час саміту Путіна і Трампа 15 серпня.

Нагадаємо, що саміт Зеленського і Трампа запланований на 13:15 за місцевим часом (20:15 – за Києвом). А вже о 15:00 (22:00 – за Києвом) має відбутися багатостороння зустріч за участі європейців.

Серед тих, хто супроводжує українського лідера: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Італії Джоржа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.