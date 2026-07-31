Польща може ухвалити рішення щодо МіГ-29 уже за кілька тижнів: що запропонувала Україна

Україна передала Польщі конкретну пропозицію щодо можливого отримання винищувачів МіГ-29. Остаточне рішення можуть ухвалити вже протягом найближчих тижнів.

Про це пише РАР з посиланням на заступницю міністра національної оборони Польщі Пауліну Собковяк-Чарнецьку.

Що запропонувала Україна в обмін на МіГ-29?

Україна та Польща продовжують переговори щодо передачі винищувачів МіГ-29. У Варшаві повідомили, що українська сторона вже надала конкретну пропозицію, яка передбачає передачу польських літаків в обмін на українські безпілотники.

Сьогодні на столі саме така пропозиція – МіГи в обмін на дрони,

– заявила Собковяк-Чарнецька.

За словами посадовиці, Київ повернувся до переговорів та передав уряду конкретну пропозицію щодо того, які саме безпілотники готова надати в обмін на винищувачі МіГ-29. Вона зазначила, що польська сторона вже кілька днів має офіційну відповідь від України, а зараз фахівці аналізують запропоновані умови.

Після завершення аналізу остаточне рішення щодо можливої передачі літаків має ухвалити віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За словами Собковяк-Чарнецької, у Варшаві розраховують, що процес не затягнеться, а рішення можуть ухвалити максимум протягом кількох найближчих тижнів.

Посадовиця пояснила, що нині сторони більше не обговорюють фінансування ремонту винищувачів, як це розглядалося раніше. За її словами, актуальна пропозиція передбачає прямий обмін: Польща передає Україні винищувачі МіГ-29, а українська сторона натомість передає безпілотники.

Водночас вона наголосила, що якщо після отримання літаків Україна вирішить провести їх модернізацію, Польща готова допомогти у цьому процесі.

Нагадаємо, питання передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 залишається предметом переговорів уже тривалий час.

Ще 30 червня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Варшава не планує передавати Києву літаки. Тоді він пояснював таку позицію тим, що Україна нібито не погодилася поділитися технологіями виробництва безпілотників.

Однак уже 23 липня заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що польська сторона отримала нову пропозицію щодо можливого передання винищувачів. Водночас він не уточнив, від кого саме вона надійшла. 7 липня Косіняк-Камиш також заявляв, що питання передачі Україні МіГ-29 остаточно не закрите і переговори тривають.