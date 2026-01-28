Західні війська в Україні: Рубіо розкрив деталі перемовин в Абу-Дабі

Держсекретар США розповів, що на переговорах в Абу-Дабі обговорюються гарантії безпеки, згідно з якими до України можуть відправитись війська Британії та Франції. Вони передбачають підтримку з боку США.

Про це розповіли в The Guardian.

Що Рубіо каже про перебіг мирних перемовин в ОАЕ?

Держсекретар пояснив, що гарантії безпеки передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ, а також підтримку з боку США. Водночас Рубіо наголосив, що насправді гарантією безпеки нібито є саме підтримка з боку США.

Я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без підтримки США це не має значення,

– каже Рубіо.

Американський дипломат зауважив, що причина потреби підтримки з боку США полягає у тому, що їхні союзники та партнери не інвестували достатньо в оборону протягом останніх 20 – 30 років.

Які останні новини про мирні переговори?