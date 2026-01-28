Західні війська в Україні: Рубіо розкрив деталі перемовин в Абу-Дабі
- На переговорах в Абу-Дабі обговорюються гарантії безпеки, які передбачають можливе розгортання європейських військ в Україні за підтримки США.
- Рубіо зазначив, що підтримка США є ключовою, оскільки їх союзники не інвестували достатньо в оборону протягом останніх десятиліть.
Держсекретар США розповів, що на переговорах в Абу-Дабі обговорюються гарантії безпеки, згідно з якими до України можуть відправитись війська Британії та Франції. Вони передбачають підтримку з боку США.
Про це розповіли в The Guardian.
Що Рубіо каже про перебіг мирних перемовин в ОАЕ?
Держсекретар пояснив, що гарантії безпеки передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ, а також підтримку з боку США. Водночас Рубіо наголосив, що насправді гарантією безпеки нібито є саме підтримка з боку США.
Я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без підтримки США це не має значення,
– каже Рубіо.
Американський дипломат зауважив, що причина потреби підтримки з боку США полягає у тому, що їхні союзники та партнери не інвестували достатньо в оборону протягом останніх 20 – 30 років.
Які останні новини про мирні переговори?
Нагадаємо, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що мирні переговори між Україною, Росією та США продовжаться 1 лютого.
Крім того, росіянин також назвав тристоронні переговори України, США та Росії прогресом. "Але далі все залежатиме від конструктивізму співрозмовників. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу", – сказав речник Кремля.
Своєю чергою, Зеленський повідомив про зменшення кількості проблемних питань після тристоронніх переговорів з США та Росією в ОАЕ.