Майбутня зустріч американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є перемогою для Кремля і не повинна сприйматися як поступка Росії.

Таку заяву у нещодавньому в інтервʼю Сіду Розенбергу у подкасті Sid & Friends in the Morning зробив державний секретар США Марко Рубіо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відомство.

Що сказав Рубіо про зустріч Трампа з Путіним?

Американський високопосадовець розповів, що Дональд Трамп під час своїх телефонних розмов з Путіним не досяг бажаного результату. Це стало причиною, чому президент США вирішив провести особисту зустріч з російським диктатором.

На його думку, ця двостороння зустріч матиме для Дональда Трампа ознайомчий характер, під час якої американський лідер прагне дати власну оцінку ситуації "дивлячись цій людині в очі", усе з'ясувати та потім ухвалити рішення.

Для президента Трампа зустріч – це не поступка. Якщо подивитися новини, то бачиш, як люди сходять з розуму: "О, яка перемога для Путіна; він отримав зустріч!" Він сам так цього не сприймає. Зустріч – це те, що ви робите, щоб з’ясувати позиції й прийняти рішення. "Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цій людині в очі". І саме це президент хоче зробити,

– сказав Марко Рубіо.

За його словами, вже на початку зустрічі лідерів стане зрозуміло, чи є взагалі шанс на успіх. Рубіо наголосив, що Трамп має репутацію "виняткового майстра укладання угод" і "неймовірного переговорника" з особливо ефективним підходом.

До слова, за даними Reuters, речниця Керолайн Левітт у вівторок, 13 серпня, заявила, що саміт на Алясці буде "вправою на слухання для президента". До слова, Рубіо та Лавров обговорили майбутню зустріч президентів США та Росії.