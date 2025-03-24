Делегації Росії та США зустрілися в Ер-Ріяді: яку угоду прагне укласти Вашингтон

Сьогодні, 24 березня, російська та американська делегації зустрілися в Саудівській Аравії. Переговори між Росією та США розпочалися о 9:00 за київським часом.

Делегація Сполучених Штатів націлена укласти угоду про припинення вогню в Чорному морі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про переговори Росії та США в Ер-Ріяді

За даними агентства, під час переговорів з російськими офіційними особами американська сторона намагатиметься досягнути прогресу в припиненні вогню в Чорному морі, яке дозволить вільний рух суден. Окрім цього, вона буде прагнути припинення насильства у війні в Україні.

Джерело, яке поінформоване про планування переговорів, повідомило, що американську сторону очолюють старший директор Ради національної безпеки Білого дому Ендрю Пік і високопоставлений чиновник Держдепартаменту США Майкл Антон.

За словами радника президента Сполучених Штатів з національної безпеки Майка Волца, команди також обговорять "лінію контролю" між Україною та Росією, яку він описав як "заходи перевірки, підтримання миру та заморожування ліній там, де вони є".

Окрім цього, він повідомив, що говоритимуть і про "заходи зміцнення довіри", включно з поверненням викрадених Росією українських дітей.

Зазначимо, що російську сторону представляють колишній дипломат, нині голова комітету Ради Федерації у закордонних справах Григорій Карасін і радник директора ФСБ Сергій Бесєда.

Як повідомляло "Суспільне Новини", ця зустріч відбувається у закритому форматі. У зв'язку з цим усіх журналістів попросили покинути територію готелю.