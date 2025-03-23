Політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що черговим свідченням порушення перемир'я став обстріл Києва вночі 23 березня, внаслідок якого є жертви та значні зруйнування. Також Волц заявив, що з Росією обговорювалось питання повернення викрадених Росією українських дітей, яке є одним із заходів "зміцнення довіри" між Вашингтоном і Москвою.

До теми Путін – жорстка людина, у нас немає ілюзій щодо того, з ким ми маємо справу, – Волц

Вони продовжують це робити

Чаленко провів аналогію із заявою Волца та висловлюваннями Путіна, а потім в Трампа про те, що нібито українські війська потрапили у засідку в Курській області.

Водночас Центральне розвідувальне управління США спростувало інформацію, щодо імовірного оточення ЗСУ на Курщині.

Відповідно ЦРУ надає президенту США коректну інформацію, а той, очевидно, бажаючи як найшвидше прискорити перемовний процес, свідомо закриває очі на подібні речі,

– припустив він.

Однак так не можна вчиняти, тому що це життя людей. Вночі 23 березня росіяни атакували Київ. Один з дронів зруйнував будівлю в промисловій зоні Києва, яка, за його словами, розташована на відстані менше одного кілометра від одного з основних енергетичних об'єктів столиці.

Зверніть увагу! Внаслідок атаки на Київ 23 березня загинуло троє людей, зокрема п'ятирічна дівчинка.

"Це про те, що росіяни буцімто не стріляють. Але вони продовжують це робити. Виключно завдяки роботі ППО та українським мобільним вогневим групам, ворогу не вдається досягати результатів", – наголосив політолог.

Якби російська сторона дійсно хотіла показати свою спрямованість на завершення активної фази війни, то вона могла б розпочати виведення власних сил з території України. Зрозуміло, що в нинішній ситуації вона цього не буде робити. Тоді Росія могла хоча б обмежити атаки по більшій території тилової України.

Однак росіяни використовують це зараз для того, щоб додатково тиснути на українську сторону і, можна припустити, на американську. Кремль хоче ще більше витиснути зі США шанобливої риторики, коли Путіна повністю перезавантажують та роблять укол геополітичного ботоксу і омолодження,

– підкреслив Ігор Чаленко.

В сьогоднішній ситуації, на його думку, для України це критично, тому що інформаційна політика – це один з елементів захисту України.

Політолог додав, що коли правду заміняють наративами, які не відповідають дійсності, в цьому є величезні ризики. Однак маємо слідувати реаліям, а не кимось написаному сценарію, який не враховує реальне розгортання ситуації на місцях.

Нагадаємо, що після телефонної розмови президента США та очільника Кремля, Путін погодився на часткове перемир'я і наказав військовим припинити удари по енергетичних об'єктах України. Однак Росія продовжила обстріли нашої країни.

Однак радник з нацбезпеки Майк Волц впевнений, що "припинення ударів по повітряній (імовірно, енергетичній – 24 Канал) інфраструктурі вже діє", та було запроваджене одразу після розмови Трампа з Путіним".