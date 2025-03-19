Диявол ховається в деталях, – Віткофф розповів про наступні переговори США і Росії щодо України
- Стів Віткофф зазначив, що розмови з Путіним були переконливими, але ще треба багато чого узгодити, що і планують зробити на наступній зустрічі делегацій США та Росії.
- Віткофф зауважив, що процес мирного врегулювання не є легким, навіть щодо перемир'я, оскільки "диявол ховається в деталях", і команда Трампа має намір з'ясувати ці деталі.
Вже відомі дата, місце та теми наступних переговорів делегацій США та Росії. Про це розповів спеціальний представник США на Близькому Сході Стів Віткофф.
Він в ефірі Fox News уночі 19 березня відповів на кілька актуальних питань щодо процесу врегулювання війни в Україні. 24 Канал перекаже, що повідомив Віткофф.
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Коли США та Росія зустрінуться на нові переговори
За словами Стіва Віткоффа, його попередні дві зустрічі з російським президентом Владіміром Путіним "були переконливими". І вже тоді обговорювалися "конкретні, деталізовані шляхи просування до припинення вогню".
Це охоплювало й те, про що ви чули сьогодні – припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури з обох сторін, про що сторони намагалися домовитися протягом тривалого часу,
– сказав Віткофф.
Продовженням процесу стала й телефонна розмова Путіна та Трампа, яка відбулася минулої доби, і про яку згадав Віткофф. А уточнення домовленостей продовжиться вже цієї неділі – 23 березня, звично у Саудівській Аравії.
Там мовитиметься про 2 аспекти – морське перемир'я та припинення обстрілів по інфраструктурі. Саме з цим вийшли Білий дім та Кремль після розмови президентів.
Звичайно, нам ще треба узгодити деякі деталі, і цей процес почнеться в неділю у Джидді. А після цього ми перейдемо до повного припинення вогню. І ми мали сьогодні дуже хорошу розмову про інгредієнти для досягнення цього,
– наголосив Стів Віткофф.
З його розмови з журналістом можна зауважити, що представник Трампа не вважає цей процес легким. Зокрема, він зазначив, що "диявол ховається в деталях", і в Саудівської Аравії команда Трампа планує "з'ясувати ці деталі".
Нагадаємо, що Дональд Трамп і Владімір Путін під час телефонної розмови 18 березня погодилися, що війна в Україні має завершитися тривалим миром. Але початися все має з припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та технічних переговорів щодо морського перемир'я.