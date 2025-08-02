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Геополітика Америка Трамп відповів, чи можливі перемовини з Путіним до завершення дедлайну
2 серпня, 10:01
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Трамп відповів, чи можливі перемовини з Путіним до завершення дедлайну

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп не виключив можливості перемовин із Володимиром Путіним до завершення дедлайну щодо врегулювання війни в Україні.
  • Трамп зазначив, що плануються кілька зустрічей, і ситуація буде розвиватися залежно від обставин.

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості перемовин з главою Кремля Володимиром Путіним. Це може статися ще до завершення дедлайну щодо врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час розмови із журналістами.

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Що сказав Трамп про можливі переговори з Росією?

Один із журналістів поцікавився у Трампа, чи має він намір поспілкуватися з Путіним ще до завершення встановленого дедлайну для врегулювання війни в Україні, на що президент США відповів, що не виключає такої можливості.

Подивимося, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей і подивимося, що станеться, 
– заявив американський лідер.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що скорочує раніше озвучений дедлайн і дає Росії лише 10 днів на припинення війни в Україні. У разі невиконання цієї вимоги США погрожують запровадити вторинні санкції. Так, всі покупці російської нафти обкладатимуться митами.