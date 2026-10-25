Пєсков назвав місто, де можуть зустрітися Путін, Трамп і Сі Цзіньпін 

Незабаром відбудуться переговори російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Також розглядають можливість тристоронньої зустрічі за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Де відбудуться переговори?

Пєсков заявив, що китайське місто Шеньчжень розглядають як можливе місце проведення зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Крім того, там може відбутися тристоронній саміт за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Зараз усі стежать за тим, що відбудеться в Шеньчжені, якщо там буде можливість провести двосторонню зустріч Путіна та Трампа, тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном. І те, й інше, як то кажуть, лежить на робочому столі,

– заявив представник Кремля.

Він додав, що сторони поки не досягли остаточних домовленостей ані щодо двосторонньої зустрічі Путіна й Трампа, ані щодо тристороннього саміту глав Росії, Китаю та США.

Але ми все-таки сподіваємося, що буде така можливість,

– зазначив Пєсков.

Нагадаємо, Пекін не поспішає погоджуватися на цю зустріч. Тристоронні переговори можуть створити для Китаю дипломатичні ризики.

Москва прагне домовленостей щодо України за зразком Ялтинської конференції 1945 року, щоб послабити міжнародну ізоляцію Росії. Водночас адміністрація Трампа може зосередитися на питанні ядерного роззброєння, що поставить Пекін у незручне становище через значно менший ядерний арсенал Китаю порівняно зі США та Росією.

Крім того, Китай зацікавлений у збереженні окремих контактів із Вашингтоном і Москвою та наголошує на необхідності залучення до мирного процесу України й Росії.

Ще однією причиною для обережності є ризик, що тристоронній саміт затьмарить основні заходи зустрічі АТЕС, де Пекін прагне продемонструвати своє економічне лідерство. Замість офіційного саміту Китай може запропонувати менш формальний формат контакту, виступивши майданчиком для переговорів США та Росії.