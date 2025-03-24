Новий раунд переговорів в Ер-Ріяді: що від команди Трампа могла вимагати російська делегація

У Саудівській Аравії триває другий раунд переговорів. Їхній формат передбачає присутність трьох переговорних груп: української, російської, американської. Будуть ходити переговірники зі США з однієї кімнати до іншої, шукаючи згоди чи її відсутності на пропозиції з обох сторін (України та Росії).

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в етері 24 Каналу зазначив, що для росіян є декілька важливих тем, в яких вони бачать перспективу перемовин зі Сполученими Штатами. Частина з них взагалі не стосується війни.

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Два складники переговорів в Ер-Ріяді

Росія зараз хоче показати, що вона може бути другом для США, країною, яка пропонує бізнесові перспективи, говорячи про спільний видобуток алюмінію, проєкти в Арктиці. Це один складник переговорів, який передбачає підприємницький підхід до бізнесмена Трампа, який хоче заробити якомога більше.

У такий спосіб його можна зробити лояльнішим до себе,

– вважає Джигун.

Інший складник переговорів стосується російсько-української війни. Політолог припустив, що російська делегація висловить принципову позицію проти вступу України до НАТО. Це мантра, яку росіяни повторюють з 2022 року. Скажуть також про те, щоб Україна не отримувала пакетів допомоги щонайменше з боку США, щоб не було на її території представників європейських країн (миротворців).

Це те, на чому, зі слів політолога, росіяни будуть тиснути, стосовно чого в них може бути мільйон різних аргументів, чому треба діяти саме так і чому це їх заспокоїть.

Що є ключовим в цих переговорах?

Зараз питання в тому, наскільки сприятливими будуть позиції США, чи готові вони погоджуватися на такі вимоги Росії. Політолог звернув увагу, що спецпредставник американського президента Стів Віткофф у своєму нещодавньому інтерв'ю висловлював не власну думку, а казав про те, якою є позиція Путіна.

Сьогодні, як зауважив Джигун, хотілося б зрозуміти, яка є позиція самих Сполучених Штатів, чи готові вони йти на такі компроміси зі втратою своєї присутності в Україні (військової, фінансової, інвестиційної) задля того, аби домовитися з Росією.

Ключовим в цих перемовинах є питання величини компромісу. Звісно, що вони залежатимуть від української сторони. Українська позиція чітка, визначені "червоні лінії",

– наголосив політолог.

Вони не дозволяють заходити на питання територіальної цілісності, суверенітету України, можливості бути вільними у своєму виборі європейських перспектив. Крім того, українська сторона, як зазначив політолог, окреслила, що не може обговорюватись зменшення складу ЗСУ чи позбавлення постачання зброї українській армії через те, що цього просто захотіли у Кремлі.

Хто може надати паритет Україні?

Все важливім стає фактор європейської спільноти, яка є проактивною в цьому контексті та формує свій план. Політолог спрогнозував, що скоро світ його почує чи то з пресконференції Макрона, Стармера, Трампа в США, чи в інший спосіб.

Європа точно мовчати не буде. Ба більше, вже тривають предметні розмови про те, аби визначити переговорну групу з європейського континенту, яка б долучилася до процесу переговорів, щоб надати Україні паритет,

– розповів політолог.

Адже фактично сьогодні з одного боку є дві країни (США і Росія), які знайшли набагато більше спільних точок дотику, а з іншого боку – Україна, яка залишилась на самоті. Тож Європа має підсилити нашу державу.