У понеділок, 24 березня, о 09:00 в Ер-Ріяді почалися переговори між представниками Росії та США. Наразі зустріч делегацій ще триває, однак у Кремлі розкрили деякі деталі перемовин.

Про ще повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Яка головна тема сьогоднішніх переговорів між США та Росією

Речник російського диктатора Дмітрій Пєсков у коментарі журналістам розкрив деталі переговорів, які відбуваються між представниками Росії та США в Ер-Ріяді. Хоча він і заявив, що "перегори ще тривають, а під час них вони не можуть надавати інформацію", проте зауважив, що делегація, за потреби, може "зв'язуватися з центром".

Інформація за підсумками цих контактів буде негайно передана главі державі (Владіміру Путіну – 24 Канал),

– заявив Пєсков.

У мережі повідомляли, що на переговорах у Саудівській Аравії, ймовірно, будуть обговорювати обмін територіями. Однак Пєсков не став цього підтверджувати. Натомість він заявив, що сьогодні на порядку денному – "чорноморська ініціатива".

Сьогодні на порядку денному питання "чорноморської ініціативи" та всіх аспектів, пов'язаних з відновлень цієї ініціативи. Це була пропозиція Дональда Трампа, і президент Путін погодився на це. Саме з таким мандатом наша делегація відправилася в Ер-Ріяд,

– повідомив Пєсков.

Він додав, що "чорноморська ініціатива" – це, в першу чергу, безпека судноплавства. Однак Пєсков заявив, що у минулій ініціативі була "дуже велика частина зобов'язань", які перед Росією буцімто не були виконані.

До слова, після того, як завершаться переговори між представниками США та Росії, американська делегація проведе ще одну зустріч з Україною. Якою буде тема переговорів – невідомо.