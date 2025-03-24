О еще сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Какая главная тема сегодняшних переговоров между США и Россией

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии журналистам раскрыл детали переговоров, которые происходят между представителями России и США в Эр-Рияде. Хотя он и заявил, что "перегоры еще продолжаются, а во время них они не могут предоставлять информацию", однако заметил, что делегация, при необходимости, может "связываться с центром".

Информация по итогам этих контактов будет немедленно передана главе государства (Владимиру Путину – 24 Канал),

– заявил Песков.

В сети сообщали, что на переговорах в Саудовской Аравии, вероятно, будут обсуждать обмен территориями. Однако Песков не стал этого подтверждать. Вместо этого он заявил, что сегодня на повестке дня – "черноморская инициатива".

Сегодня на повестке дня вопрос "черноморской инициативы" и всех аспектов, связанных с восстановлением этой инициативы. Это было предложение Дональда Трампа, и президент Путин согласился на это. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд,

– сообщил Песков.

Он добавил, что "черноморская инициатива" – это, в первую очередь, безопасность судоходства. Однако Песков заявил, что в прошлой инициативе была "очень большая часть обязательств", которые перед Россией якобы не были выполнены.

К слову, после того, как завершатся переговоры между представителями США и России, американская делегация проведет еще одну встречу с Украиной. Какой будет тема переговоров – неизвестно.