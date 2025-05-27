Туреччина знову хоче стати посередником між Україною та Росією – ЗМІ

Туреччина знову пропонує себе як посередника у війні. Міністр Фідан зустрівся з російськими посадовцями та заявив про готовність прийняти новий раунд перемовин.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Hürriyet. Анкара готова прийняти черговий раунд переговорів між Києвом і Москвою.

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Туреччина знову включається в перемовини

Очікується, що під час візиту до Росії міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан офіційно підтвердить цю ініціативу.

Фідан уже провів годинну зустріч із Путіним, а також планує переговорити з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим і новим міністром оборони Андрієм Білоусовим. За даними журналістів, під час візиту він наголосить на прихильності Туреччини до справедливого та стійкого миру та підтвердить готовність долучитися до діалогу як посередник.

Крім того, турецький дипломат зустрівся з помічником Путіна Владіміром Мединським – саме він представляв Росію під час попередніх перемовин у Туреччині 16 травня. Тоді українську сторону очолював міністр оборони Рустем Умєров. Попри спробу діалогу, Кремль проігнорував заклик президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з Путіним.