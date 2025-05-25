Поїздку спланували на тлі запрошення його російського колеги Лаврова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на державне інформаційне агентство Anadolu.

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Що відомо про візит турецького міністра

За даними видання, радше за все під час візиту керівник турецького зовнішньодипломатичного відомства зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Хакан Фідан має намір наголосити на прихильності Туреччини до досягнення справедливого і тривалого миру у питанні війни Росії проти України, і висловить готовність Стамбула відіграти роль посередника у переговорах.

Крім вищезгаданого, під час обговорень він планує порушити питання інших регіональних та міжнародних питань, зокрема ті, які пов'язані з ситуаціями у Сирії, Газі та Південному Кавказі. На цьому його візит не закінчується.

Міністр закордонних справ Туреччини також зустрінеться з іншими російськими високопосадовцями, зокрема, з помічником Путіна Володимиром Мединським, який очолював делегацію Росії на переговорах у Стамбулі.

Раніше Фідан заявляв, що його країна активно підтримує встановлення безумовного припинення вогню у російсько-українській війні й підтримує зусилля, спрямовані на його досягнення, зазначивши на готовність до моніторингу.