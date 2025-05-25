Поездку спланировали на фоне приглашения его российского коллеги Лаврова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на государственное информационное агентство Anadolu.

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Что известно о визите турецкого министра

По данным издания, скорее всего во время визита руководитель турецкого внешнедипломатического ведомства встретится с российским диктатором Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Хакан Фидан намерен подчеркнуть приверженность Турции к достижению справедливого и длительного мира в вопросе войны России против Украины, и выразит готовность Стамбула сыграть роль посредника в переговорах.

Кроме вышеупомянутого, во время обсуждений он планирует поднять вопросы других региональных и международных вопросов, в частности те, которые связаны с ситуациями в Сирии, Газе и Южном Кавказе. На этом его визит не заканчивается.

Министр иностранных дел Турции также встретится с другими российскими чиновниками, в частности, с помощником Путина Владимиром Мединским, который возглавлял делегацию России на переговорах в Стамбуле.

Ранее Фидан заявлял, что его страна активно поддерживает установление безусловного прекращения огня в российско-украинской войне и поддерживает усилия, направленные на его достижение, отметив готовность к мониторингу.