Про це у суботу, 10 травня, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на тлі зустрічі "Коаліції охочих", повідомляє 24 Канал з посиланням на Anadolu.

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Туреччина готова моніторити перемир'я

Хакан Фідан онлайн взяв участь у зустрічі "Коаліції охочих", під час обговорень він підкреслив відданість Туреччини територіальній цілісності та суверенітету України, висловивши підтримку Анкари безумовному припиненню вогню.

За словами турецького міністра, його країна активно підтримує встановлення безумовного припинення вогню у російсько-українській війні і підтримує зусилля, спрямовані на його досягнення, зазначивши на готовність до моніторингу.

Фідан також висловив готовність Туреччини виконувати свої обов'язки з моніторингу режиму припинення вогню, якщо такий буде встановлений у конфлікті, який триває вже четвертий рік,

– ідеться у повідомленні.

До слова, раніше міністр закордонних справ Польщі побажав США успіху в мирних переговорах між Росією та Україною. Він припускав, що у разі невдачі США роль посередника на себе можуть взяти Туреччина або Китай.