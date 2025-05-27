Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Hürriyet. Анкара готова принять очередной раунд переговоров между Киевом и Москвой.

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Турция снова включается в переговоры

Ожидается, что во время визита в Россию министр иностранных дел Турции Хакан Фидан официально подтвердит эту инициативу.

Фидан уже провел часовую встречу с Путиным, а также планирует переговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым и новым министром обороны Андреем Белоусовым. По данным журналистов, во время визита он подчеркнет приверженность Турции к справедливому и устойчивому миру и подтвердит готовность присоединиться к диалогу в качестве посредника.

Кроме того, турецкий дипломат встретился с помощником Путина Владимиром Мединским – именно он представлял Россию во время предыдущих переговоров в Турции 16 мая. Тогда украинскую сторону возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Несмотря на попытку диалога, Кремль проигнорировал призыв президента Владимира Зеленского к личной встрече с Путиным.