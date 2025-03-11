"Увесь світ дивиться на вас": Туск звернувся до України та США

Погляди світу прикуті до Саудівської Аравії, де 11 березня тривають переговори між Україною та США. Дональд Туск звернувся до обох сторін.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Дональда Туска.

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Що написав Туск про перемовини у Саудівській Аравії

Повідомлення польського прем'єра досить тепле.

Дорогі американці, дорогі українці, не втрачайте цей шанс. Сьогодні весь світ дивиться на вас у Джидді. Удачі!

– написав він.

Нагадаємо, це перша зустріч представників обох країн після скандалу в Білому домі. І Україна, і США покладають великі надії на зустріч. Київ сподівається нормалізувати стосунки із ключовим партнером та поновити військову допомогу. А США – імовірно, показати себе договороспроможними, адже світ засудив поведінку американців під час візиту Зеленського.

Є думка, що зупинка військової допомоги може нашкодити самій Америці. І хоча все одно лунають заяви про необхідність територіальних поступок з боку України, риторика США стала значно м'якшою.

Зустріч ще триває, тому не відомо, чи вдалося сторонам досягти свого. Андрій Єрмак заявив, що спілкування розпочалося добре, українська делегація "дуже відкрита" та хоче конструктивної розмови.