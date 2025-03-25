У Саудівській Аравії команди працюють над розширенням перемир'я на Чорне море – Держдеп США

Переговорна делегація Сполучених Штатів в Саудівській Аравії ставить одним із завдань розширення "енергетичного" перемир'я на Чорне море для відновлення цивільного судноплавства.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, повідомляє 24 Канал.

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Перемир'я у Чорному морі

Ви згадали Чорне море – у нас, звичайно, є переговорні групи. Вони збираються в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню до Чорного моря, на шляху до повного припинення вогню, який завжди є нагородою – це нагорода зараз, немає іншої нагороди – повністю відновити мирну комерційну діяльність. Чорне море, звичайно, є ключем до цього,

– сказала Теммі Брюс.

За її словами, США продовжують контакти і з Росією, і з Україною, наполягаючи на потребі компромісів.

"Президент Зеленський домовився про часткове припинення вогню проти енергетичної інфраструктури та підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню", — зазначила вона.

Брюс додала, що технічні переговори з цього питання продовжуються, і Вашингтон сподівається на успішний результат.

"І наша робота полягає в досягненні угоди про те, як ми збираємося це зробити. Але Чорне море зараз безпосередньо обговорюється, і будемо сподіватися, що тут ми досягнемо певного успіху", – додала вона.

При цьому Брюс відзначила, що не може коментувати деталі переговорів, які відбуваються, і конкретних тем які обговорюються.

Вона наголосила, що перед США постало одне завдання – забезпечення миру в цьому регіоні та всьому світі.

"І це унікальна річ, над якою зараз працюють у Саудівській Аравії. Це єдине, на чому зосередився президент", – підкреслила речниця Державного департаменту США.