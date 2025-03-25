Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, повідомляє 24 Канал.

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Перемир'я у Чорному морі

Ви згадали Чорне море – у нас, звичайно, є переговорні групи. Вони збираються в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню до Чорного моря, на шляху до повного припинення вогню, який завжди є нагородою – це нагорода зараз, немає іншої нагороди – повністю відновити мирну комерційну діяльність. Чорне море, звичайно, є ключем до цього,

– сказала Теммі Брюс.

За її словами, США продовжують контакти і з Росією, і з Україною, наполягаючи на потребі компромісів.

"Президент Зеленський домовився про часткове припинення вогню проти енергетичної інфраструктури та підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню", — зазначила вона.

Брюс додала, що технічні переговори з цього питання продовжуються, і Вашингтон сподівається на успішний результат.

"І наша робота полягає в досягненні угоди про те, як ми збираємося це зробити. Але Чорне море зараз безпосередньо обговорюється, і будемо сподіватися, що тут ми досягнемо певного успіху", – додала вона.

При цьому Брюс відзначила, що не може коментувати деталі переговорів, які відбуваються, і конкретних тем які обговорюються.

Вона наголосила, що перед США постало одне завдання – забезпечення миру в цьому регіоні та всьому світі.

"І це унікальна річ, над якою зараз працюють у Саудівській Аравії. Це єдине, на чому зосередився президент", – підкреслила речниця Державного департаменту США.