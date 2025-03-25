Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга, сообщает 24 Канал.

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Перемирие в Черном море

Вы вспомнили Черное море – у нас, конечно, есть переговорные группы. Они собираются в Саудовской Аравии, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня до Черного моря, на пути к полному прекращению огня, который всегда является наградой – это награда сейчас, нет другой награды – полностью восстановить мирную коммерческую деятельность. Черное море, конечно, является ключом к этому,

– сказала Тэмми Брюс.

По ее словам, США продолжают контакты и с Россией, и с Украиной, настаивая на необходимости компромиссов.

"Президент Зеленский договорился о частичном прекращении огня против энергетической инфраструктуры и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня", - отметила она.

Брюс добавила, что технические переговоры по этому вопросу продолжаются, и Вашингтон надеется на успешный результат.

"И наша работа заключается в достижении соглашения о том, как мы собираемся это сделать. Но Черное море сейчас непосредственно обсуждается, и будем надеяться, что здесь мы достигнем определенного успеха", – добавила она.

При этом Брюс отметила, что не может комментировать детали переговоров, которые происходят, и конкретных тем которые обсуждаются.

Она подчеркнула, что перед США стоит одна задача – обеспечения мира в этом регионе и всем мире.

"И это уникальная вещь, над которой сейчас работают в Саудовской Аравии. Это единственное, на чем сосредоточился президент", – подчеркнула пресс-секретарь Государственного департамента США.