Ми перейшли до розгляду питання, як закінчиться війна, – Волц

У Саудівській Аравії 11 березня закінчилися перемовини США та України. Американська сторона заявила про певні зрушення на шляху до досягнення миру.

США кажуть, що Україна зробила конкретні кроки та пропозиції щодо повного припинення вогню, а також прийняла ідеї США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на запис заяву Майка Волца та Марка Рубіо після закінчення переговорів.

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Війна повинна закінчитися, – Волц

Рішення української сторони укласти угоду про припинення вогню та розпочати негайні переговори американці назвали "найкращим жестом доброї волі, на який можна було очікувати".

Сторони уже перейшли до деталей, яким чином закінчиться війна раз і назавжди, та гарантій для цього.

Ми говорили про дуже багато різних речей… Війна повинна закінчитися, ми перейшли від питання "якщо війна закінчиться", до питання "як війна закінчиться"... Президент Трамп буквально зрушив весь світовий діалог,

– сказав радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

Нагадаємо, що на переговорах у Джидді Україна також прийняла пропозицію США негайно прийняти режим припинення вогню на 30 днів із ймовірністю його продовження.