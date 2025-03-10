У Саудівській Аравії США визначатимуть, чи готова Україна до "реалістичного миру", – Reuters

У вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії відбудуться переговори України та США. Очікується, що там американці нададуть свою оцінку мирній пропозиції Києва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Видання переказує думку кількох американських чиновників, які залишилися анонімними.

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Чого американці хочуть від переговорів у Саудівській Аравії

За словами двох американських чиновників, США планують використати переговори у Саудівській Аравії, щоб частково визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки Росії для припинення війни.

Американська делегація також спостерігатиме за тим, чи серйозно налаштовані українці щодо покращення зв’язків з адміністрацією Трампа.

Один з американських чиновників сказав: "Не можна говорити "я хочу миру" і "я відмовляюся йти на будь-який компроміс".

Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо їх цікавлять лише кордони 2014 чи 2022 років, це вам про щось говорить,

– сказав інший посадовець.

Зауважимо, що українська делегація у Саудівській Аравії складатиметься з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси. З боку США будуть держсекретар Марко Рубіо та радник Майк Волц.

"Ми спробуємо відновити комунікацію, порушити питання про припинення вогню та повернути українцям мир в їхній дім", – сказав Волц.