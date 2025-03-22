Російську делегацію в Ер-Ріяді очолить сенатор із закордонних справ Григорій Карасін і високопоставлений радник директора ФСБ Сергій Бесєда.
Україну представлятимуть міністр оборони Рустем Умеров і Павло Паліса, заступник голови Офісу Президента. Також Зеленський зазначав, що до складу делегації увійдуть експерти з енергетики та "люди, які глибоко розуміються на портовій інфраструктурі".
До речі, у МЗС заявили, що до переговорів в Саудівській Аравії Київ ставиться як до двосторонніх українсько-американських переговорів. Їх розглядають як технічний раунд, а не політичний. Там будуть обговорюватися деталі та імплементації рішень, які на політичному рівні вже ухвалені.