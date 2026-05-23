"Проблема буде вирішена": ЗМІ розкрили, на якому етапі мирна угода між США та Іраном

Уже найближчим часом США, Ізраїль та Іран можуть погодити базові умови припинення війни на Близькому Сході, тоді як повноцінну мирну угоду сторони, ймовірно, зможуть укласти впродовж двох наступних місяців.

Про це повідомляють The Times of Israel, агентство Reuters та арабське видання Al Hadath.

Як США оцінюють ситуацію?

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що вже незабаром Іран може погодитися на меморандум про взаєморозуміння стосовно припинення конфлікту, і висловив сподівання на "позитивні новини" найближчим часом.

"Є ймовірність того, що сьогодні, завтра або через кілька днів у нас буде що сказати. Певного прогресу досягнуто, певна робота ведеться. Навіть зараз, коли я говорю з вами, робота триває", – заявив високопосадовець.

Утім, американський політик наголосив на раніше озвученій позиції Вашингтону стосовно необхідності повного розблокування критично важливої Ормузької протоки, а також відмови і передачі високозбагаченого урану.

Дональд Трамп вважає за краще розв'язувати подібні проблеми шляхом переговорів і дипломатичних перемовин. Саме над цим ми зараз і працюємо. Але ця проблема буде вирішена, як ясно дав зрозуміти президент, так чи інакше. Сподіваємося, що це буде зроблено дипломатичним шляхом,

– заявив він.

Яка поточна позиція Ірану?

Представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї після обговорень із Пакистаном, який виступає посередником, заявив державному телеканалу IRIB про значний прогрес у підготовці рамкової угоди стосовно закінчення війни зі США.

"Протягом розумного періоду від 30 до 60 днів буде обговорено деталі цих пунктів, і в результаті буде укладено остаточну угоду. Наразі ми перебуваємо в процесі завершення роботи над цими меморандумами", – каже він.

Іранський представник уточнив, що на першому етапі сторони планують погодити базовий меморандум про взаєморозуміння, який будуть складатися зі щонайменше 14 ключових положень, прийнятних для цих же сторін.

Утім, ЗМІ також пояснюють, що нинішнє зближення позицій не означає остаточного вирішення всіх суперечностей, які були раніше. Наразі переговори спрямовані на пошук компромісу, задовільного для США та Ірану.

Водночас Al Hadath наводить іншу заяву високопосадовця, згідно з якою, ядерна програма Ірану не входитиме до запропонованої США угоди. За його словами, пріоритетом для сторін залишається врегулювання конфлікту.

На даному етапі ми не будемо обговорювати деталі ядерного питання. Ми вирішили приділити першочергову увагу нагальному для нас питанню: припиненню війни на всіх фронтах, включно з Ліваном,

– запевнив Есмаїл Багаї.

Він додав, що Тегеран наполягає на перенесенні обговорення ядерної програми та низки інших суперечливих питань на пізніший етап переговорів. Ці теми зможуть вже розглянути після досягнення базових домовленостей.

Що цьому передувало?

NYT повідомляло, що Сполучені Штати нещодавно фактично повністю виключили Ізраїль та прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу з переговорів з іранською стороною, що може мати серйозні політичні наслідки.

Натомість Axios інформувало, що американський президент Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками питання можливого відновлення військових дій проти Ірану, зокрема обстрілів, у разі відсутності прогресу.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї заборонив вивезення з країни високозбагаченого урану, що може погано вплинути на переговори з американською стороною.