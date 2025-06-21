Трамп та Ердоган хотіли провести таємну зустріч з представниками Ірану, – Axios

Американський та турецький лідери планували таємну зустріч з високопосадовцями Ірану в Стамбулі. Втім, подію не вийшло реалізувати, адже Алі Хаменеї не вийшов на зв'язок.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Axios.

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Що відомо про зірвану зустріч політиків у Стамбулі

Дональд Трамп та Реджеп Ердоган намагалися таємно організувати зустріч з між високопоставленими посадовцями США та Ірану в Стамбулі. Це відбулося на тлі ескалації війни між Ізраїлем та Іраном.

Однак ці зусилля зірвалися, коли не вдалося зв'язатися з Верховним лідером Ірану, який, за словами джерел, переховується через побоювання замаху на його життя,

– написали журналісти.

У виданні підкреслили, що цю інформацію їм передали троє американських посадовців і джерело, обізнане з ситуацією.

Під час саміту G7 у Канаді Трампу зателефонував Ердоган. Турецький лідер запропонував таємну зустріч вже наступного дня між представниками США та Ірану, щоб обговорити дипломатичне вирішення війни. Американський лідер на це погодився.

Ердоган і глава МЗС Туреччини передали пропозицію іранському президенту та міністру закордонних справ. Своєю чергою, вони намагалися зв’язатися з Верховним лідером Алі Хаменеї, щоб отримати схвалення.

Але Хаменеї, який переховується через страх перед ізраїльським замахом, не вийшов на зв’язок,

– резюмували в Axios.

Після кількох годин очікування іранська сторона повідомила туркам, що не змогла отримати згоду Верховного лідера.